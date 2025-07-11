Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убившие пленных у Комара боевики ВСУ сдались менее чем через сутки

Бойцы ВСУ вблизи села Комар в ДНР расстреляли попавших в плен безоружных российских солдат.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военнослужащие, совершившие расправу над двумя пленными солдатами ВС РФ вблизи села Комар в Донецкой Народной Республике, были взяты в плен менее чем через сутки после инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых ведомств.

Уточняется, что боец ВСУ Игорь Скубак 9 июня в 18:00 в окрестностях населенного пункта Комар расстрелял двух безоружных российских военных, которые находились в плену.

«Уже на следующий день в районе 11:00 трое из его группы, включая Скубака, сдались в плен, оказавший сопротивление украинский солдат с позывным “Карп” был уничтожен», — отметил собеседник агентства.

РИА Новости опубликовало видеозапись, сделанную в ходе допроса военнослужащего ВСУ. На кадрах пленный признает факт расстрела двух безоружных российских солдат.

В недавнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приводятся данные, согласно которым с февраля 2022 года украинскими вооруженными силами было совершено не менее 26 казней российских бойцов, захваченных в плен или получивших ранения в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в ДНР убили дронами 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше