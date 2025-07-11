Убившие пленных у Комара боевики ВСУ сдались менее чем через сутки

Украинские военнослужащие, совершившие расправу над двумя пленными солдатами ВС РФ вблизи села Комар в Донецкой Народной Республике, были взяты в плен менее чем через сутки после инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых ведомств.
Уточняется, что боец ВСУ Игорь Скубак 9 июня в 18:00 в окрестностях населенного пункта Комар расстрелял двух безоружных российских военных, которые находились в плену.
«Уже на следующий день в районе 11:00 трое из его группы, включая Скубака, сдались в плен, оказавший сопротивление украинский солдат с позывным “Карп” был уничтожен», — отметил собеседник агентства.
РИА Новости опубликовало видеозапись, сделанную в ходе допроса военнослужащего ВСУ. На кадрах пленный признает факт расстрела двух безоружных российских солдат.
В недавнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приводятся данные, согласно которым с февраля 2022 года украинскими вооруженными силами было совершено не менее 26 казней российских бойцов, захваченных в плен или получивших ранения в ходе боевых действий.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в ДНР убили дронами 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен.