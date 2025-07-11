Убившие пленных у Комара боевики ВСУ сдались менее чем через сутки

Украинские военнослужащие, совершившие расправу над двумя пленными солдатами ВС РФ вблизи села Комар в Донецкой Народной Республике, были взяты в плен менее чем через сутки после инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей российских силовых ведомств.