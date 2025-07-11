Пермские полицейские изобличили в мошенничестве жителя Новосибирской области

В дежурную часть полиции в Кировском районе Перми поступило заявление местной жительницы 1949 года рождения, которую обманули мошенники, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Неизвестные вышли на связь с женщиной и представились сотрудниками силового ведомства. Потом к разговору присоединился якобы специалист службы финансового мониторинга. Аферисты убедили пенсионерку, что ради сохранения сбережений их необходимо задекларировать. Поверив злоумышленникам, пермячка передала 350 тысяч рублей подъехавшему к дому мужчине.
Сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции установили личность курьера: это ранее не судимый 19-летний житель Новосибирской области. Предполагаемого виновника задержали в Татарстане местные полицейские. Выяснилось, что юноша перевел деньги, полученные от пермской пенсионерки, по реквизитам, указанным куратором.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Новосибирец заключен под стражу.
Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, нацеленные на установление и задержание остальных участников преступления. Юношу же проверяют на причастность к аналогичным деяниям.