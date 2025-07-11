Пермские полицейские изобличили в мошенничестве жителя Новосибирской области

Неизвестные вышли на связь с женщиной и представились сотрудниками силового ведомства. Потом к разговору присоединился якобы специалист службы финансового мониторинга. Аферисты убедили пенсионерку, что ради сохранения сбережений их необходимо задекларировать. Поверив злоумышленникам, пермячка передала 350 тысяч рублей подъехавшему к дому мужчине.