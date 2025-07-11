Из Индонезии в РФ экстрадирован организатор преступного сообщества: в чем обвиняют преступника

Из Индонезии в Россию экстрадирован обвиняемый в торговле персональной информацией россиян, которая содержится в информационных массивах и базах данных российских государственных органов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 137, 210 и 290 УК РФ, а уже в 2022 году мужчину объявили в международный розыск. Интерпол нашел преступника в Индонезии, и в июне этого года его задержали.
Ранее власти Колумбии впервые одобрили экстрадицию своего гражданина Рамиреза Муноза в Россию, который был объявлен в международный розыск по обвинению в контрабанде кокаина.
Осенью прошлого года Россия впервые в истории экстрадировала подданного Саудовской Аравии. Он прятался в РФ от саудовских правоохранителей, так как на родине его обвиняют во взяточничестве.