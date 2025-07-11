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Из Индонезии в РФ экстрадирован организатор преступного сообщества: в чем обвиняют преступника

Индонезия отправила в РФ организатора преступного сообщества.

Источник: Комсомольская правда

Из Индонезии в Россию экстрадирован обвиняемый в торговле персональной информацией россиян, которая содержится в информационных массивах и базах данных российских государственных органов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, из Индонезии в Россию преступника доставили сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. Также Волк добавила, что мужчину обвиняют в получении взятки и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенных в составе организованного преступного сообщества.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 137, 210 и 290 УК РФ, а уже в 2022 году мужчину объявили в международный розыск. Интерпол нашел преступника в Индонезии, и в июне этого года его задержали.

Ранее власти Колумбии впервые одобрили экстрадицию своего гражданина Рамиреза Муноза в Россию, который был объявлен в международный розыск по обвинению в контрабанде кокаина.

Осенью прошлого года Россия впервые в истории экстрадировала подданного Саудовской Аравии. Он прятался в РФ от саудовских правоохранителей, так как на родине его обвиняют во взяточничестве.

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