«В Витебске — аномальная жара, в Могилеве — мощный ураган, в Минске — град». Милиция и внутренние войска мобилизованы в Беларуси из-за разгула стихии

Министр внутренних дел Иван Кубраков сообщил, что в Беларуси мобилизованы силы органов внутренних дел и внутренних войск для помощи гражданам, которые попали в сложную ситуацию из-за стихии.
Глава МВД отдал распоряжение о работе милиции в особом режиме из-за резкого ухудшения погоды по всей стране: в Витебске — аномальная жара, в Могилеве прошел мощный ураган, в столице выпал град.
На ликвидацию последствий непогоды задействована и милиция. Правоохранители обеспечивают безопасность на улицах и дорогах, регулируют движение на поврежденных участках.
— Главная задача сейчас — предотвратить трагедии и максимально оперативно помочь каждому, кто оказался в сложной ситуации, — подчеркнул Кубраков.
Тем временем Минэнерго сказало о 170 пострадавших населенных пунктах после грозы 10 июля: «Больше всего повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях».
Ранее синоптики говорили, что непогода повторится в Беларуси 10 и 11 июля: «Грозы, шквалистый ветер и до +34».
Накануне мощный ураган разворотил деревню в Витебской области 9 июля: «Снесло не только крыши, но и стены домов и деревья, полностью перекрыта трасса».
И серьезные последствия ливня в Минске 10 июля 2025: подтопления, падения деревьев, остановки транспорта, десятибалльные пробки.