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Два беспилотника сбили над Ростовской областью в ночь на 11 июля

В одном городе и районе Ростовской области уничтожили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 11 июля, в Ростовской области сбили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороне.

Всего за минувшую ночь дежурными средствами ПВО над страной были перехвачены и уничтожены 155 беспилотников самолетного типа. Так, 53 сбили над Курской областью, 19 — над Брянской, 15 дронов уничтожили над Смоленской, 14 перехватили над Белгородской, 13 — над Тульской, по 11 БПЛА сбили над Московской и Орловской областями, еще семь сбили над Республикой Крым, по четыре дрона — над акваторией Черного моря и Липецкой областью, по два — над Ростовской и Калужской областями.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил о сбитых БПЛА в Тарасовском районе и Таганроге.

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