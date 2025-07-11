Два беспилотника сбили над Ростовской областью в ночь на 11 июля

Всего за минувшую ночь дежурными средствами ПВО над страной были перехвачены и уничтожены 155 беспилотников самолетного типа. Так, 53 сбили над Курской областью, 19 — над Брянской, 15 дронов уничтожили над Смоленской, 14 перехватили над Белгородской, 13 — над Тульской, по 11 БПЛА сбили над Московской и Орловской областями, еще семь сбили над Республикой Крым, по четыре дрона — над акваторией Черного моря и Липецкой областью, по два — над Ростовской и Калужской областями.