Многодетным семьям напомнили о скидке за оплату услуг ЖКХ

«В России предусмотрены льготы по ЖКХ для многодетных семей, они могут включать различные виды помощи», — отметил Сергей Колунов, его слова передает ТАСС. По его словам, размер скидки может быть увеличен региональными властями. Например, в Московской области льгота для многодетных семей может достигать 50%. Минимальный же размер установлен федеральным законом и составляет 30%. Скидка начисляется автоматически после получения семьей статуса многодетной.