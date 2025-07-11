Ирине Шейк предложили стать почётным гражданином Еманжелинска

Соответствующее обращение в администрацию города Масленников подал 8 июля, в День семьи, любви и верности. Автор идеи считает, что это поможет увеличить поток туристов в Еманжелинск. А если модель надумает посетить родной город, это станет по-настоящему масштабным событием.