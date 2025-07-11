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Ирине Шейк предложили стать почётным гражданином Еманжелинска

Соответствующее обращение к властям города подал пиарщик Роман Масленников.

Источник: Скриншот vk.com

Модель Ирину Шейк из Еманжелинска предложили стать почётным гражданином города. Об этом сообщил пиарщик Роман Масленников на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Соответствующее обращение в администрацию города Масленников подал 8 июля, в День семьи, любви и верности. Автор идеи считает, что это поможет увеличить поток туристов в Еманжелинск. А если модель надумает посетить родной город, это станет по-настоящему масштабным событием.

«Это решение имеет не только символическое значение, но и может стать мощным стратегическим шагом, который укрепит имидж города, вдохновит молодое поколение и привлечёт внимание к региону на международном уровне», — говорится в обращении.

Роман Масленников — кандидат философских наук. Журналист, писатель, продюсер и специалист в области Public Relations.