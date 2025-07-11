В Челябинске разработали прибор для предупреждения аварий на ЛЭП

«На текущий момент существует проблема аварий на ЛЭП, вызванных внезапным выходом из строя защитных устройств — ограничителей перенапряжения в сетях переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Для решения этой проблемы мы разработали и создали уникальный прибор — индикатор-регистратор импульсов тока грозовых и коммутационных перенапряжений», — сказал собеседник агентства.