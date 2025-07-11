Российский боец Дмитрик отвлек дрон ВСУ на себя и спас раненых сослуживцев

Российскому бойцу Александру Дмитрику удалось спасти раненых сослуживцев от удара дрона ВСУ и уничтожить его, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри», опубликовавший видео с рассказом о произошедшем.
В ролике сообщается, что ефрейтор Дмитрик в ходе эвакуации раненых бойцов заметил приближающийся украинский беспилотник и решил отвлечь его на себя.
Затем боец сбил вражеский дрон точными выстрелами. Благодаря действиям Дмитрика удалось избежать потерь среди эвакуируемых военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские военные спасли раненого боевика ВСУ, которого бросили сослуживцы.