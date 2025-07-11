Напомним, ранее в антифашистском сопротивлении Херсона рассказали, чтожители города, который находится под контролем ВСУ, полагают, что местные ТЦК необходимо подвергнуть ударам российских войск. Представители организации добавили, что мирное население с воодушевлением восприняло сообщения о поражении ряда городских и районных территориальных центров комплектования в других местах Украины.