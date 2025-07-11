Представители пророссийских подпольных организаций на Украине смогли получить доступ к базе с личными данными 254 сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что речь идёт о служащих как минимум пяти таких учреждений. По словам Лебедева, в списке оказались сотрудники Галицко-Франковского, Львовского, Золочевского, Шевченковского и Лычаковско-Железнодорожного ТЦК.
Координатор пояснил, что теперь подпольщикам известны номера телефонов, данные паспортов, аккаунты в мессенджере Telegram, адреса проживания и электронной почты этих лиц, включая руководителей центров комплектования.
«Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине», — подчеркнул Лебедев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в каждом таком отделении находятся не менее шести вооруженных сотрудников, а также начальники охраны и руководители.
Напомним, ранее в антифашистском сопротивлении Херсона рассказали, чтожители города, который находится под контролем ВСУ, полагают, что местные ТЦК необходимо подвергнуть ударам российских войск. Представители организации добавили, что мирное население с воодушевлением восприняло сообщения о поражении ряда городских и районных территориальных центров комплектования в других местах Украины.