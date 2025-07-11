Резня в Сребренице началась 30 лет назад

«После стрельбы я почувствовал странное тепло, исходившее от крови, покрывавшей бетонный пол, и я наступал на мертвецов, которые лежали вокруг. Но были мужчины (только мужчины), которые были еще живы, только ранены, и как только я наступал на них, я слышал крик, стон, потому что я старался двигаться как можно быстрее. Мне казалось, что люди уже покинули свои тела, чувствовал кости людей, которые были поражены очередями пуль или снарядов, я мог чувствовать, как ломаются их ребра. Затем я снова вставал и продолжал идти», — рассказал свидетель К, давший показания на трибунале.