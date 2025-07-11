В Самаре активисты предложили свой вариант пятой очереди набережной Волги

В Самаре снова заговорили о продолжении главной прогулочной зоны — набережной Волги. Пятая очередь — это участок длиной 1,1 км от бассейна ЦСК ВВС до улицы Вилоновской.
Он должен соединить разорванные части уже существующего маршрута и сделать его единым.
Сейчас тем, кто гуляет вдоль реки, приходится сворачивать на шумный Волжский проспект, где нет нормального озеленения, защита от ветра — минимальная, а тротуар местами слишком узкий.
Единая благоустроенная набережная — давно назревшая необходимость, особенно для туристов и горожан.
По плану региональных властей, контракт на строительство подпишут в октябре 2025 года, а завершить работы обещают к июню 2027-го. Стоит проект около 155 млн рублей.
В него войдут пешеходные дорожки, спуски к воде, подъемы к ГРЭС и пивзаводу, а также благоустройство прилегающих территорий.
«Проект на стадии разработки рабочей документации. Это следующий шаг после конкурса концептуальных проектов. В команде автор победившей концепции — Олег Казаков, руководитель “Проектной группы ОККО”. Это правильный подход, когда конкурсный проект действительно становится основой для последующей реализации», — рассказала в интервью «МК в Самаре» профессор архитектуры Светлана Малышева.
Однако не все одобряют такой подход. Инициативная группа самарцев предлагает более простое и бюджетное решение: открыть проход через территорию ЦСК ВВС, проложить дорожку к речному вокзалу и убрать ненужные преграды.
По их расчётам, это обойдётся всего в несколько миллионов рублей. Об этом рассказала «КП в Самаре».
«Зачем тратить миллионы на мосты и перепады высот, если можно просто положить плитку, убрать забор и сделать доступ к воде?» — задаются вопросом активисты.
Они напоминают, что масштабные проекты в городе часто затягиваются на годы, как метро «Театральная» или планетарий.
Также вызывает вопросы и финансирование: ещё в 2022 году стоимость была почти в 25 раз выше — 3,8 млрд рублей.
Горожане не против развития набережной, но хотят, чтобы проект был понятным, реалистичным и ориентированным на людей, а не на показуху.
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