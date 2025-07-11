В Самаре активисты предложили свой вариант пятой очереди набережной Волги

«Проект на стадии разработки рабочей документации. Это следующий шаг после конкурса концептуальных проектов. В команде автор победившей концепции — Олег Казаков, руководитель “Проектной группы ОККО”. Это правильный подход, когда конкурсный проект действительно становится основой для последующей реализации», — рассказала в интервью «МК в Самаре» профессор архитектуры Светлана Малышева.