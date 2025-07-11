В Сербии начали разработку мирной ядерной программы

Внесение поправок в Закон об энергетике создало правовые предпосылки для развития мирной ядерной энергетики, поскольку стратегическое планирование будущей энергобезопасности страны требует таких решений. Реализация программы невозможна без развития кадрового потенциала. Хотя у нас имеется хорошая база, мы намерены ее расширить, признав институт фундаментальной составляющей при формировании национальной атомной программы. Министерство как уполномоченный правительством координатор работает над созданием специализированного отдела по ядерной энергетике, цитирует министра издание «Вечерне новости».