В СевГУ рассказали, когда начнутся испытания разрабатываемого препарата от рака

«С 1990-х годов мы вели фундаментальные исследования, накоплены лабораторные апробации, публикации — теоретическая база. Сейчас, спустя 30 лет, мы рискнули трансформировать наши многолетние наработки в прикладную технологию. В ближайшие годы мы должны провести целый ряд сертификационных исследований: физико-химических, клеточных, испытания на животных. Кроме того, нужно адаптировать технологию для производства, то есть найти те наночастицы, которые не только будут эффективно усиливать воздействие антибиотика на опухоль, но и уже имеются в коммерческом доступе — то есть их будет легко включить в производственный процесс», — пояснил собеседник агентства.