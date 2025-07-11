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Жителей Ленобласти предупредили о перебоях с мобильным интернетом: губернатор назвал причину

Дрозденко: В Ленобласти возможно снижение сигнала интернета из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области возможно снижение сигнала мобильного интернета на фоне атаки украинских дронов. В регионе объявлена опасность атаки вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета», — написал градоначальник.

Ранее в производственных помещениях предприятия «Псёльское» в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области после удара беспилотника начался пожар. В помещениях, где произошло возгорание, находится техника.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал о попытке Вооруженных сил Украины атаковать регион.

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