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Экс-форвард «Крыльев» Сергеев рассказал, как вливается в столичное «Динамо»

30-летний нападающий стал футболистом «бело-голубых» в начале этого месяца.

30-летний нападающий стал футболистом «бело-голубых» в начале этого месяца.

Ивана Сергеева представили москвичам во втором тайме товарищеской встречи между «Динамо» и «Партизаном» (3:1). Форвард с командой Карпина до лета 2028 года.

Прошлый сезон провел в самарских «Крыльях». Вернулся к волжанам (выступал с 2020-го по 2022-й) осенью 2024-го. В 25 матчах за них забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

«Все нравится, самые положительные эмоции! Наконец-то эта история закончилась. Много ребят знаю по сборной. А так, на футбольных полях встречаемся не первый год. Коллектив очень хороший, дружный. Потихоньку вливаюсь, адаптация идет на хорошем уровне», — объяснил Сергеев.

Отдельно в разговоре с «Матч ТВ» высказался об условиях в новом коллективе:

«Очень хороший подбор игроков по уровню. Удивила база. Есть все для восстановления, отдыха, поля отличные. Так что могу сказать, десять из десяти».

Недавно глава совета директоров «зелено-бело-синих» Дмитрий Яковлев прокомментировал решение суда по долгу «РТ-Капиталу».

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