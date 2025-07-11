Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на посещение лесов действуют в трех областях Беларуси

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых районах Витебской, Могилевской и Гомельской областей продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ограничения действуют в 10 районах Витебской, 9 — Могилевской, 9 — Гомельской областей. Желтым цветом на карте отмечены Бешенковичский, Браславский, Глубокский, Городокский, Миорский, Полоцкий, Россонский, Ушачский, Шарковщинский, Шумилинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Кормянский, Лоевский, Хойникский, Чечерский районы.

Как разъяснили в ведомстве, при введении ограничительных мер заходить в лес разрешается только для прогулок, сбора грибов или ягод. Въезжать на территорию леса на машине запрещено, как и разводить костры.

Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.