Ограничения на посещение лесов действуют в трех областях Беларуси

Ограничения действуют в 10 районах Витебской, 9 — Могилевской, 9 — Гомельской областей. Желтым цветом на карте отмечены Бешенковичский, Браславский, Глубокский, Городокский, Миорский, Полоцкий, Россонский, Ушачский, Шарковщинский, Шумилинский, Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чаусский, Чериковский, Брагинский, Буда-Кошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Кормянский, Лоевский, Хойникский, Чечерский районы.
Как разъяснили в ведомстве, при введении ограничительных мер заходить в лес разрешается только для прогулок, сбора грибов или ягод. Въезжать на территорию леса на машине запрещено, как и разводить костры.
Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную ситуацию в конкретном районе. Интерактивная карта на портале ведомства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.