Аэропорт «Пулково» закрыли в целях безопасности

В петербургском аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения. В целях безопасности полетов гражданских судом авиагавань не принимает и не выпускает рейсы, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт “Пулково” — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали о временном прекращении работы московского аэропорта «Жуковский». Позже эти меры были отменены.
Несколькими часами ранее были введены ограничительные меры сразу в трех столичных аэропортах — «Жуковском», «Домодедово» и «Внуково».