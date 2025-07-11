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Аэропорт «Пулково» закрыли в целях безопасности

В петербургском аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения.

В петербургском аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения. В целях безопасности полетов гражданских судом авиагавань не принимает и не выпускает рейсы, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт “Пулково” — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о временном прекращении работы московского аэропорта «Жуковский». Позже эти меры были отменены.

Несколькими часами ранее были введены ограничительные меры сразу в трех столичных аэропортах — «Жуковском», «Домодедово» и «Внуково».