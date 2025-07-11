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Росавиация сообщила о временных ограничениях в петербургском аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково утром 11 июля не принимают и не выпускают гражданские самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 11 июля, в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По официальной информации, ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Информация об этом появилась в 7:37 по московскому времени.

«Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Накануне аэропорт Шереметьево столкнулся с настоящим коллапсом: общее количество отмененных рейсов достигло 174, при этом 47 авиаперелетов задержаны более чем на два часа. Днями ранее столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку гражданских судов в целях безопасности.