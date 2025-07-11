Волгоградские экологи призывают ограничить въезд машин на Александровский грабен

«Чуть более 10 лет назад там свободно жили бобры, — отмечает он. — Сейчас не только нет бобров, но и вытоптаны, например, краснокнижный двухцветковый тюльпан, тюльпан Шренка. Защитную полосу прокопали, но транспорт все равно проезжает, раскатываются колеи неимоверных размеров. Так называемые каменные водопады — элемент ландшафта, стекающие по суглинкам каменные струи — еще 5 лет назад сохранялись в первозданном виде. Сейчас они поковырены руками, посбиты ногами».