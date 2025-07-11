Волгоградские экологи призывают ограничить въезд машин на Александровский грабен

Объект находится около станицы Суводской, на берегу Волгоградского водохранилища. Вследствие смещения участков земной коры здесь возник уникальный геологический разрез тектонической структуры, обнажающий породы из неогенового и палеогенового периодов.
Пять лет назад, когда эпидемия ковида послужила толчком к развитию внутреннего туризма, волгоградская достопримечательность стала местом притяжения для туристов со всей России. Но их наплыв не лучшим образом сказывается на состоянии Александровского грабена.
Доцент кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания географии ВГСПУ Сергей Моников призывает ограничить въезд на территорию заповедника на личном транспорте, поскольку, по его словам, это вызывает эрозию почв и грозит разрушением берега. А значит, сохранность самого памятника природы под угрозой.
В частности, особенную обеспокоенность географа вызывает состояние площадки на склоне балки Суводский Яр, где из-за проезда и парковки машин возникла 100-метровая ложбина глубиной более метра.
«Еще 6 лет назад этой промоины не было, — говорит Сергей Моников. — Территорию раскатали машинами, таким образом была уничтожена трава, которая скрепляла почву и препятствовала ее размыванию. Мало того — поскольку по промоине ездить неудобно, автомобилисты прокатали новую дорогу, сместили ее еще на 2−3 метра ближе к водохранилищу. С такими темпами бездумного уничтожения заповедной территории скоро там смотреть нечего будет».
Тревогу по поводу будущего этого уникального места разделяет и волгоградский гид-экскурсовод Дмитрий Савельев.
«Чуть более 10 лет назад там свободно жили бобры, — отмечает он. — Сейчас не только нет бобров, но и вытоптаны, например, краснокнижный двухцветковый тюльпан, тюльпан Шренка. Защитную полосу прокопали, но транспорт все равно проезжает, раскатываются колеи неимоверных размеров. Так называемые каменные водопады — элемент ландшафта, стекающие по суглинкам каменные струи — еще 5 лет назад сохранялись в первозданном виде. Сейчас они поковырены руками, посбиты ногами».
В целом эксперты сходятся во мнении, что для сохранности природного памятника нужно ограничить доступ личного транспорта на его территорию и усилить надзор за туристами.
Кроме того, нужно оснастить заповедник санитарной инфраструктурой, включая туалеты и площадки для складирования мусора.