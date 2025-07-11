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Казахстанские артисты принимают участие в фестивале «Славянский базар» в Витебске

АСТАНА, 11 июл — Sputnik. В Беларуси открылся международный фестиваль «Славянский базар в Витебске».

Источник: Sputnik.kz

10—11 июля на мероприятии будет не только музыка, но и театр, хореография, цирк, изобразительное искусство и кинематография. Всего ожидается более 7 тысяч участников и гостей.

Выступят на фестивале и казахстанские артисты, это Алмагуль Батталиева и Нагашыбай Мирас. Алмагуль представит песню, созданную в сотрудничестве с известным певцом Мади Рымбаевым. Нагашыбай выс­тупает на международном детском музыкальном конкурсе.

В 2024 году Казахстан представлял Ерназар Жубан, он занял тогда первое место на фестивале. Председателем жюри была легенда казахской эстрады Розы Рымбаева.

Параллельно «Славянскому базару» в Беларуси пройдут Дни казахстанского кино в рамках кинофестиваля «Лістапад».

Свое приветствие гостям и участникам мероприятии направил президент России Владимир Путин. Зачитал его послание зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Особое место в программе занимают мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — важнейшего события нашей общей истории. Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи.

написал Путин в приветствии

А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Славянский базар» уже давно не просто фестиваль, а целая Вселенная со своей историей, героями и даже собственной валютой.

На церемонии открытия была и первая премия «Славянского базара» — специальная награда «Через искусство — к миру и взаимопониманию» вручена Юрию Антонову.

К слову, для многих казахстанских артистов «Славянский базар» стал трамплином на большую мировую сцену. Например, в 2015 году Димаш Кудайберген завоевал Гран-при на фестивале «Славянский базар», а в 2018-м уже был среди судей конкурса.

Димаш с благодарностью говорил о том, что после участия в «Славянском Базаре» его карьера пошла в гору, он стал известен не только в родной стране, но и за ее пределами.

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