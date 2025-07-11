В моделях оценки влияния загрязнения воздуха на человека нашли грубые ошибки

Ключевое открытие исследования Ишматова — явление спонтанной конденсации, которое возникает при вдыхании холодного (ниже 20 градусов) или влажного воздуха. Это приводит к пресыщению водяного пара и резкой конденсации воды на поверхности частиц, и даже самые мелкие частицы начинают расти в размерах. Например, субмикронные наночастицы дыма и выхлопных газов, считающиеся относительно безобидными, потому что они не задерживаются в лёгких и почти полностью выдыхаются обратно, могут увеличиваться в десятки раз прямо во время вдоха внутри дыхательных путей.