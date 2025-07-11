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Яркий метеор ночью осветил небо в Челябинской области и попал на видео

Редкое явление жители Челябинска и Миасса наблюдали в ночь на 11 июля.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 11 июля небо над Челябинской областью осветил метеор. Кадры редкого явления публикует портал 74.ru.

Яркую вспышку засняли уличные камеры видеонаблюдения в Челябинске и Миассе. Произошла она в 1:54.

На кадрах видно, как небо внезапно озаряется ярким светом. После появляется огненный шар, который моментально сгорает, оставляя после себя светящийся след.

«К таким новостям южноуральцы, правда, уже равнодушны», — отмечает издание.

В мае этого года падение редкого метеора попало на камеры Крымской обсерватории.

В небе над США видели пылающий шар. Им оказался метеорит, который врезался в дом.