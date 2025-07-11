Яркий метеор ночью осветил небо в Челябинской области и попал на видео

В ночь на 11 июля небо над Челябинской областью осветил метеор. Кадры редкого явления публикует портал 74.ru.
Яркую вспышку засняли уличные камеры видеонаблюдения в Челябинске и Миассе. Произошла она в 1:54.
На кадрах видно, как небо внезапно озаряется ярким светом. После появляется огненный шар, который моментально сгорает, оставляя после себя светящийся след.
«К таким новостям южноуральцы, правда, уже равнодушны», — отмечает издание.
В мае этого года падение редкого метеора попало на камеры Крымской обсерватории.
В небе над США видели пылающий шар. Им оказался метеорит, который врезался в дом.