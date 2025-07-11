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Fox 5: Школьницу из США арестовали за убийство родителей

17-летнюю Сару Грейс Патрик из американского штата Джорджия подозревают в расправе над родителями, которая произошла полгода назад. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в Fox 5.

17-летнюю Сару Грейс Патрик из американского штата Джорджия подозревают в расправе над родителями, которая произошла полгода назад. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в Fox 5.

Еще в феврале девушка позвонила в полицию и рассказала, что ее младшая сестра обнаружила родителей без признаков жизни в спальне с огнестрельными ранениями.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не нашли следов взлома. Кроме того, из дома ничего ценного не пропало.

По словам пресс-секретаря офиса шерифа округа Кэрролл Эшли Халси, следователи пытались раскрыть это дело порядка шести месяцев. Они проанализировали много улик, прежде чем обвинить в произошедшем Патрик.

— Мы не знаем, что происходит в голове у ребенка, который хочет причинить вред своим родителям, — добавила Халси.

Девочка часто переезжала и жила с разными родственниками. Полицейские не исключают, что в преступлении могут быть замешаны другие члены семьи, уточнили на телеканале.

13 июня невменяемый житель Краснодарского края по имени Дмитрий насмерть забил своих родителей молотком во время отдыха на турецком курорте.