На основной омской магистрали арестовали четыре автомобиля омичей за долги

Сегодня, 11 июля, ГУФССП России по Омской области отчиталось о рейде против омских должников, в ходе которого четыре омича лишились своих автомобилей.
Совместный рейд по отлову омских должников организовали 9 июля сотрудники службы судебных приставов и Госавтоинспекции. Акция была организована на основной городской магистрали, соединяющей Нефтяники с центром Омска. В районе остановки «Телецентр» участники рейда проверяли водителей на наличие различного вида задолженностей.
При этом омичам не только напоминали о долгах, но и предлагали в этот же день погасить имеющуюся задолженность во избежание ареста на имущество. На тех, кто не внял рекомендациям, судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых составлял акт описи и ареста транспортного средства. Таких «счастливчиков» оказалось четверо. Теперь у этих омичей есть лишь 10-дневный срок оплаты существующей задолженности. А если оплата не будет произведена, их автомобили будут выставлены на продажу.