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На основной омской магистрали арестовали четыре автомобиля омичей за долги

Засаду для отлова должников судебные приставы устроили у телецентра.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 июля, ГУФССП России по Омской области отчиталось о рейде против омских должников, в ходе которого четыре омича лишились своих автомобилей.

Совместный рейд по отлову омских должников организовали 9 июля сотрудники службы судебных приставов и Госавтоинспекции. Акция была организована на основной городской магистрали, соединяющей Нефтяники с центром Омска. В районе остановки «Телецентр» участники рейда проверяли водителей на наличие различного вида задолженностей.

При этом омичам не только напоминали о долгах, но и предлагали в этот же день погасить имеющуюся задолженность во избежание ареста на имущество. На тех, кто не внял рекомендациям, судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых составлял акт описи и ареста транспортного средства. Таких «счастливчиков» оказалось четверо. Теперь у этих омичей есть лишь 10-дневный срок оплаты существующей задолженности. А если оплата не будет произведена, их автомобили будут выставлены на продажу.