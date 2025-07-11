На основной омской магистрали арестовали четыре автомобиля омичей за долги

При этом омичам не только напоминали о долгах, но и предлагали в этот же день погасить имеющуюся задолженность во избежание ареста на имущество. На тех, кто не внял рекомендациям, судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых составлял акт описи и ареста транспортного средства. Таких «счастливчиков» оказалось четверо. Теперь у этих омичей есть лишь 10-дневный срок оплаты существующей задолженности. А если оплата не будет произведена, их автомобили будут выставлены на продажу.