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В Иркутской области ввели запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров

Жаркая погода усиливает риск возникновения пламени.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 11 июля 2025 года вновь вводится запрет на посещение лесов при четвертом и пятом классах пожарной опасности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, эта мера необходима на фоне жаркой и сухой погоды (прогноз погоды на выходные — здесь). Малейшая неосторожность может привести к масштабным пожарам.

— Именно беспечность отдыхающих часто становится причиной пожаров, последствия которых крайне опасны, — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.

Ограничения распространяются на все 37 лесничеств и действуют до 31 июля. Запрещено пребывание людей в лесах, а также въезд транспортных средств и проведение любых пожароопасных работ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последние сутки в Приангарье потушили один лесной пожар, сейчас пламя полыхает еще на трех участках — специалисты держат ситуацию под контролем.