В Иркутской области ввели запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров

В Иркутской области с 11 июля 2025 года вновь вводится запрет на посещение лесов при четвертом и пятом классах пожарной опасности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, эта мера необходима на фоне жаркой и сухой погоды (прогноз погоды на выходные — здесь). Малейшая неосторожность может привести к масштабным пожарам.