Продлен срок отстранения от должности новосибирскому министру Гончарову

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ. По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество товаров, закупаемых по госконтрактам для нужд СВО и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб.