Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Движущим звеном в отношениях Старовойта и Копыловой была мама девушки

Движущим звеном в отношениях бывшего главы Министерства транспорта РФ Романа Старовойта и Полины Копыловой была мать девушки, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Движущим звеном в отношениях бывшего главы Министерства транспорта РФ Романа Старовойта и Полины Копыловой была мать девушки, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Источники рассказали, что именно женщина подталкивала свою дочь к развитию отношений с чиновником. Уточняется, что Копылова специально ходила на различные мероприятия в поисках «богатого зятя».

При этом женщина до 2021 года вела бизнес в Курске: она продавала брендовые турецкие вещи.

— Год назад она перебралась в Москву, по словам знакомых, жила на Патриках. В окружении Лилии Витальевны и Полины уверены, что в Курск после самоубийства Старовойта мать с дочкой не вернутся и будут искать любую возможность остаться в Москве, — передает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что у Полины Копыловой начались серьезные проблемы после смерти возлюбленного. Сейчас она живет в гостинице, так как всю недвижимость Старовойта опечатали. Кроме того, у нее начались сложности со сном.

Тело чиновника обнаружили днем 7 июля. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области
Один из самых известных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше