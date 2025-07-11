Shot: Движущим звеном в отношениях Старовойта и Копыловой была мама девушки

Движущим звеном в отношениях бывшего главы Министерства транспорта РФ Романа Старовойта и Полины Копыловой была мать девушки, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
Источники рассказали, что именно женщина подталкивала свою дочь к развитию отношений с чиновником. Уточняется, что Копылова специально ходила на различные мероприятия в поисках «богатого зятя».
При этом женщина до 2021 года вела бизнес в Курске: она продавала брендовые турецкие вещи.
— Год назад она перебралась в Москву, по словам знакомых, жила на Патриках. В окружении Лилии Витальевны и Полины уверены, что в Курск после самоубийства Старовойта мать с дочкой не вернутся и будут искать любую возможность остаться в Москве, — передает Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что у Полины Копыловой начались серьезные проблемы после смерти возлюбленного. Сейчас она живет в гостинице, так как всю недвижимость Старовойта опечатали. Кроме того, у нее начались сложности со сном.
Тело чиновника обнаружили днем 7 июля. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».