Shot: Движущим звеном в отношениях Старовойта и Копыловой была мама девушки

— Год назад она перебралась в Москву, по словам знакомых, жила на Патриках. В окружении Лилии Витальевны и Полины уверены, что в Курск после самоубийства Старовойта мать с дочкой не вернутся и будут искать любую возможность остаться в Москве, — передает Telegram-канал.