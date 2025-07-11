Binance: Цена биткоина обновила свой исторический максимум

3 февраля мировой рынок криптовалют обрушился на 240 миллиардов долларов — это падение стало крупнейшим за всю историю торгов. Причиной случившегося мог быть запуск китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek или снижение активов инвесторов в связи с продолжительным ростом курса в последние несколько месяцев.