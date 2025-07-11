Binance: Цена биткоина обновила свой исторический максимум

Впервые в истории стоимость биткоина поднялась выше 116 тысяч долларов. Соответствующая информация следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance.
— По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку 116 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 116 322,71 доллара, поднявшись в цене на 4,69 процента за 24 часа, — уточнили на сайте биржи.
9 июля в 22:55 по московскому времени курс биткоина впервые превысил отметку 112 тысяч долларов. Доля этой валюты в общей капитализации криптовалютного рынка превышает 64 процента.
С 10 июня Московская биржа начала расчет и публикацию индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Его будут считать как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов избранных торговых площадок.
3 февраля мировой рынок криптовалют обрушился на 240 миллиардов долларов — это падение стало крупнейшим за всю историю торгов. Причиной случившегося мог быть запуск китайского чат-бота с искусственным интеллектом DeepSeek или снижение активов инвесторов в связи с продолжительным ростом курса в последние несколько месяцев.