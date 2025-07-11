Стали известны подробности из личной жизни Романа Старовойта

Старовойт покончил с собой 7 июля.
Ключевую роль в отношениях покончившего с собой экс-главы Минтранса России Романа Старовойта и его девушки Полины Копыловой сыграла мать Полины. Об этом сообщают telegram-каналы. По их данным, именно Лилия Копылова настаивала на том, чтобы ее 25-летняя дочь развивала роман с высокопоставленным чиновником, руководствуясь мечтами о состоятельном зяте и роскошной жизни.
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«Движущим звеном в отношениях Романа Старовойта и Полины Копыловой была мама девушки, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни», — пишет telegram-канал Shot. По словам знакомых семьи, Лилия Копылова на протяжении долгого времени стремилась к тому, чтобы ее младшая дочь связала свою жизнь с состоятельным мужчиной. Она активно поощряла Полину к отношениям со Старовойтом, полагая, что наличие обеспеченного зятя является главной задачей.
По словам источников, у матери настолько сильный и властный характер, что среди друзей шутили о возможности открыть школу по «дрессировке». Старшая дочь, по утверждению собеседников, не оправдала надежд Лилии Копыловой, поэтому все усилия были сосредоточены на младшей.
Источники также уточняют, что Лилия всегда стремилась к обеспеченному образу жизни. Еще в Курске она занималась продажей брендовой одежды, которую закупала в Турции, а бизнес продолжался до 2021 года. Около года назад женщина перебралась в Москву и, как говорят знакомые, жила на Патриарших прудах. После трагической гибели Старовойта мать с дочерью не планируют возвращаться в Курск и намерены остаться в столице.
Ранее спутница бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который совершил самоубийство в Одинцовском районе, была вынуждена покинуть их общий дом в Московской области и перебраться в гостиницу. Причиной переезда стало то, что вся недвижимость, принадлежавшая экс-главе Минтранса и служившая местом проживания девушки, была опечатана правоохранительными органами.