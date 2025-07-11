Стали известны подробности из личной жизни Романа Старовойта

Источники также уточняют, что Лилия всегда стремилась к обеспеченному образу жизни. Еще в Курске она занималась продажей брендовой одежды, которую закупала в Турции, а бизнес продолжался до 2021 года. Около года назад женщина перебралась в Москву и, как говорят знакомые, жила на Патриарших прудах. После трагической гибели Старовойта мать с дочерью не планируют возвращаться в Курск и намерены остаться в столице.