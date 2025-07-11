26-летний защитник Глеб Семенов останется в ХК «Лада» еще на один сезон

Тольяттинцы подписали с хоккеистом двустороннее соглашение. Он в команде с прошлого розыгрыша КХЛ.
26-летний защитник Глеб Семенов переходил в «Ладу» из нижнекамского «Нефтехимика». В прошлом сезоне выходил на лед в 43 играх и заработал всего два очка (пара ассистов). Показатель полезности составил +3.
«В общей сложности провел 139 матчей в КХЛ и заработал десять (три шайбы и семь передач) результативных баллов при −1», — уточнили представители волжан.
На днях «Лада» и Данила Моисеев расторгли контракт. 26-летний нападающий продолжит карьеру в столичном ЦСКА.
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