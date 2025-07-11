На Левобережье Омска перекрыли улицу Волгоградскую

На улице Волгоградской в левобережной части Омска с сегодняшнего дня введена новая схема движения. Участок дороги полностью перекрыт для проведения работ по прокладке теплотрассы к микрорайону «Зеленая река».
Как сообщили в администрации города, для водителей организован объезд по временному пути из железобетонных плит. Объездная дорога рассчитана на четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Все необходимые дорожные знаки и разметка уже установлены.
Действующая схема будет действовать до 28 июля. После завершения работ движение по основной трассе планируется восстановить. Ранее мы писали, что на основной омской магистрали арестовали четыре автомобиля омичей за долги.