Родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка украинской армии, числящихся пропавшими без вести в Сумской области, начали публиковать в интернете личные сведения об офицерском составе этого подразделения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах, семьи солдат осознали, что «истинные враги украинского народа» — это руководство штурмового полка.
Данные офицеров предают огласке вдовы и матери бойцов, многие из которых были принудительно мобилизованы в ряды ВСУ. В своих публикациях они призывают к мести командному составу, включая их близких.
Имя командира 225-го полка ВСУ Олега Ширяева известно уже достаточно давно. Telegram-канал «Северный ветер» ранее публиковал его контактный телефон, чтобы родственники пропавших без вести могли связаться с ним напрямую.
Первоначально штурмовые полки украинской армии формировались на базе батальонов «Шквал», созданных практически в каждой украинской бригаде из бывших заключенных. В частности, 225-й штурмовой батальон был сформирован в составе 127-й бригады территориальной обороны.
225-й полк ВСУ понес значительные потери в ходе вторжения в Курскую область. «Северный ветер» сообщал, что российские войска уничтожили несколько формирований этого подразделения, а в приграничной зоне «навечно остались» тысячи погибших украинских солдат.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук предрек коллапс фронта из-за высоких темпов дезертирства в ВСУ.