Родные погибших бойцов публикуют данные офицеров ВСУ с призывами им мстить

Родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка украинской армии, числящихся пропавшими без вести в Сумской области, начали публиковать в интернете личные сведения об офицерском составе этого подразделения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах, семьи солдат осознали, что «истинные враги украинского народа» — это руководство штурмового полка.