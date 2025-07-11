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Ночное небо Южного Урала озарил загадочный болид

Яркий метеор в небе над Челябинской областью был снят на видео.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 июля жители Челябинской области стали свидетелями редкого астрономического явления — пролета яркого метеора. Как сообщает 74.ru, небесное тело наблюдали в 1:54 по местному времени.

Многочисленные очевидцы из Челябинска, Миасса и других населённых пунктов региона сообщили о появлении в небе движущегося болида. Уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда ночное небо внезапно озарилось интенсивной вспышкой света.

На опубликованных видеозаписях видно, как в атмосфере появляется огненный шар, который быстро сгорает, оставляя после себя яркий светящийся след. Несмотря на зрелищность явления, как отмечает издание, местные жители отнеслись к событию достаточно спокойно.

Фото: скриншот видео телеграм-канала 74.ru.

Ранее жители Казахстана заметили светящиеся объекты в небе. Минобороны страны сразу выпустило сообщение и пояснило, что явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или похоже на метеоритный поток.