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Нападающий Андрей Чивилев присоединится к тольяттинской «Ладе»

25-летний форвард и местный хоккейный клуб заключили одностороннее соглашение на два сезона.

25-летний форвард и местный хоккейный клуб заключили одностороннее соглашение на два сезона.

Андрей Чивилев — воспитанник нижнекамского «Нефтехимика». Там же в 2017-м начал карьеру. Выступал за основу и молодежку, в ВХЛ сыграл четыре матча за самарский ЦСК ВВС.

Осенью 2023-го попал в петербургский СКА. Минувшую «регулярку» провел в подмосковном «Витязе». За 56 встреч собрал 22 очка (четыре шайбы плюс 18 ассистов) при показатели полезности в −8.

«Чивилев является бронзовым призером МХЛ (2018) и неоднократно вызывался в расположение команды “Россия 25”. Всего в КХЛ форвард принял участие в 249 играх и набрал 80 (27+53) результативных баллов», — уточнили в «Ладе».

До этого писали, что «автозаводцы» продлили сотрудничество с 26-летним защитником Глебом Семеновым на сезон.

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