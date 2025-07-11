Волга у Самары прогрелась до +22 градусов 11 июля 2025 года

В пятницу, 11 июля, в Самаре будет ясный день с возможными короткими дождями. Температура поднимется до +34°C. Ветер подует с севера со скоростью 2 м/с.
Ночью температура опустится до +21°C. Ясное небо, без осадков, ветер не изменится. Атмосферное давление за сутки поднимется с 756 до 758 мм рт. ст.
В Самаре вода в Волге рядом с Саратовским водохранилищем прогрелась до +22 градусов. В Тольятти, у Куйбышевского водохранилища, температура воды чуть выше — до +23 градусов.
Напомним, ранее мы писали, что в Красноглинском районе Самары в озере утонул мужчина 40 лет. Его тело извлекли из воды сотрудниками областной поисково-спасательной службы.
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