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Боец ММА Дацик находится в зоне СВО и не думает о возвращении в спорт

Спортсмен подписал контракт с Минобороны в 2024 году.

Источник: Аргументы и факты

Ушедший на СВО российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик продолжает нести службу и не планирует возобновлять спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Дацик заключил контракт с Минобороны РФ в 2024 году. С тех пор он находится в зоне специальной военной операции.

«Вячеслав выполняет задачи в зоне СВО. Пока он не планирует возобновлять карьеру», — рассказал собеседник агентства.

Дацику 45 лет. На его счету 8 побед (4 нокаутом) и 4 поражения в профессиональном боксе. Также в активе бойца 14 побед и 18 поражений в ММА. Известность он получил в 1999 году после победы нокаутом в дебютном поединке с Андреем Орловским.

Напомним, на СВО Дацик отправится вместе со своим сыном Ярославом, который служит в Воздушно-десантных войсках РФ.