Боец ММА Дацик находится в зоне СВО и не думает о возвращении в спорт

Дацику 45 лет. На его счету 8 побед (4 нокаутом) и 4 поражения в профессиональном боксе. Также в активе бойца 14 побед и 18 поражений в ММА. Известность он получил в 1999 году после победы нокаутом в дебютном поединке с Андреем Орловским.