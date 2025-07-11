Археолог из Иордании нашел таинственную христианскую церковь под землей

Команда профессора археологии из Университета Мута в Иордании Мусаллама Р. Аль-Равахне обнаружила древнее византийское поселение Тарайс недалеко от иорданской деревни Эль-Ирак, на месте раскопок специалисты нашли множество артефактов, в том числе элементы христианской церкви под землей, передает Fox News.
«Она (церковь, — прим. ред.) отражает византийский дизайн, в том числе заметный вход и возможные остатки декоративных элементов», — рассказал телеканалу Аль-Равахне.
По его словам, в храме сохранились фрагменты мозаичных полов и стен, на которых есть различные надписи.
Ученый отметил, что поселение было заброшено в 7 веке нашей эры, когда район перешел от византийского к мусульманскому контролю.
Открытие поможет по-новому взглянуть на историю христианства на Ближнем Востоке, добавил Аль-Равахне.
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