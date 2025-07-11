Археолог из Иордании нашел таинственную христианскую церковь под землей

Команда профессора археологии из Университета Мута в Иордании Мусаллама Р. Аль-Равахне обнаружила древнее византийское поселение Тарайс недалеко от иорданской деревни Эль-Ирак, на месте раскопок специалисты нашли множество артефактов, в том числе элементы христианской церкви под землей, передает Fox News.