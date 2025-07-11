В Горячем Ключе восстановили водоснабжение после аварии

В Горячем Ключе завершили аварийные работы на центральном водозаборе, из-за которых часть города оставалась без воды. Разбор воды начался вечером 10 июля. О восстановлении водоснабжения в городе рассказал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский.
«Аварийные работы завершены. Все задвижки открыты, водозабор функционирует в штатном режиме. Но руку на пульсе держим, чтобы незамедлительно возобновить работы, если потребуется», — написал Белопольский в своем телеграм-канале поздним вечером 11 июля.
По его словам, на центральном водозаборе активно начался разбор воды для наполнения городских сетей. После увеличения давления также должны заполниться накопительные емкости в районе Курортной горы и Кунпановой поляны. После это вода должна была появиться и в горной части города-курорта.
Белопольский поблагодарил жителей и гостей Горячего Ключа за терпение, а специалистов водоканала — за оперативное устранение проблемы.
«Понимаю, сколько неудобств доставила всем эта ситуация», — написал глава города.
Однако жители отдельных улиц все еще сообщают, что вода так и не пришла в их дома. У других же из крана течет ржавая жидкость. В пресс-службе городской администрации ситуацию пока не прокомментировали.