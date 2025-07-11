Яркий метеор появился в небе над Челябинской областью

В ночь на пятницу, 11 июля, над Челябинской областью пролетел метеор. Соответствующее видео, на котором запечатлено редкое явление, опубликовал Telegram-канал 74.ru.
Уточняется, что яркую вспышку в небе зафиксировали уличные камеры в 1:54. Видели природное явление жители Челябинска и Миасса.
— К таким новостям южноуральцы, правда, уже равнодушны. Но давайте просто посмотрим, как это было красиво, — подписал кадры Telegram-канал.
До этого приборы Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали падение грейзера — редкого метеора особого типа. Небесное тело пролетело по небосклону в ночь с 18 на 19 мая. Специальные камеры сняли, как метеор вошел в верхние слои атмосферы Земли, а затем покинул ее.
В июле жители шведского Стокгольма также увидели в небе необычный «огненный шар», после чего сообщили об этом в экстренные службы. Астроном Эрик Стемпельс в свою очередь предположил, что над Землей мог пролетать болид — яркий метеор.