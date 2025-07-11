ВТБ: мошенники начали красть деньги из почтовых ящиков

Мошенники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, и убеждают их в том, что счета якобы находятся под угрозой. Для «спасения» денег мошенники требуют положить наличные в почтовый ящик собственной квартиры или в ящик по указанному адресу. После этого сообщник вскрывает ящик и забирает деньги, отметили в ВТБ в беседе с РИА Новости.