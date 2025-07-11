«Это еще те ребята»: На Украине с завистью оценили отношения Лаврова и Рубио

Стиль общения министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре говорит о том, что между ними существует отличное взаимопонимание. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это ребята еще те. Они друг друга понимают», — сказал Соскин, комментируя шутливый жест Рубио в адрес Лаврова.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед началом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита ACEAH в Малайзии подмигнул российскому коллеге после того, как журналисты начали спрашивать политиков о санкциях США против РФ.
Позже сообщалось, что эта встреча доказала возможность диалога между Москвой и Вашингтоном.