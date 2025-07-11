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«Это еще те ребята»: На Украине с завистью оценили отношения Лаврова и Рубио

Олег Соскин: Лавров и Рубио отлично понимают друг друга.

Источник: Комсомольская правда

Стиль общения министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре говорит о том, что между ними существует отличное взаимопонимание. Об этом в эфире YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это ребята еще те. Они друг друга понимают», — сказал Соскин, комментируя шутливый жест Рубио в адрес Лаврова.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио перед началом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита ACEAH в Малайзии подмигнул российскому коллеге после того, как журналисты начали спрашивать политиков о санкциях США против РФ.

Позже сообщалось, что эта встреча доказала возможность диалога между Москвой и Вашингтоном.

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