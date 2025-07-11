В Тольятти капитально отремонтируют Детскую школу искусств № 1

В 2025 году в Тольятти проведут капитальный ремонт здания Детской школы искусств № 1 в микрорайоне Шлюзовой. Работы пройдут в рамках национального проекта «Семья».
Планируется обновить кровлю, фасад, окна и витражи, отремонтировать внутренние помещения, заменить системы электроснабжения, пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения. Также школа получит новую мебель.
Это первый капитальный ремонт с 1996 года. ДШИ № 1 — единственная школа искусств в микрорайоне. В ней обучаются 150 детей по 12 программам.
Также в рамках нацпроекта семья обновят Музея Эльдара Рязанова в Самаре.
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