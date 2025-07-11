Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти капитально отремонтируют Детскую школу искусств № 1

В 2025 году в Тольятти проведут капитальный ремонт здания Детской школы искусств № 1 в микрорайоне Шлюзовой.

В 2025 году в Тольятти проведут капитальный ремонт здания Детской школы искусств № 1 в микрорайоне Шлюзовой. Работы пройдут в рамках национального проекта «Семья».

Планируется обновить кровлю, фасад, окна и витражи, отремонтировать внутренние помещения, заменить системы электроснабжения, пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения. Также школа получит новую мебель.

Это первый капитальный ремонт с 1996 года. ДШИ № 1 — единственная школа искусств в микрорайоне. В ней обучаются 150 детей по 12 программам.

Также в рамках нацпроекта семья обновят Музея Эльдара Рязанова в Самаре.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.