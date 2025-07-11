Врачам в Москве удалось укрепить кости малышу с редким заболеванием из Самары

Травматологи Российской детской клинической больницы провели сложную операцию ребёнку с несовершенным остеогенезом — редким заболеванием, из-за которого кости ломаются даже при лёгком прикосновении. Таких пациентов часто называют «хрустальными детьми».
Пациентом стал 11-летний мальчик из Самарской области. Его диагноз выявили не сразу: родители долгое время не подозревали о патологии.
Опасения возникли после того, как мальчик сломал голень, а через несколько дней после снятия гипса повторно повредил ту же ногу — просто пройдясь по комнате.
Врачи приняли решение установить внутренние телескопические штифты — специальные конструкции, которые растут вместе с ребёнком. Эта технология позволяет укреплять кости и предотвращать новые переломы.
Операция осложнялась тем, что большеберцовая кость была сильно деформирована из-за двух переломов подряд.
Перед установкой штифта хирурги сделали контролируемый перелом кости — остеотомию — чтобы восстановить её правильное положение.
Сам штифт состоит из двух частей: одна входит в другую, как в телескоп. По мере роста ребёнка устройство удлиняется внутри кости, сохраняя её прочность.
Впереди — ещё две аналогичные операции: врачи планируют укрепить обе бедренные кости и вторую голень. После этого опорно-двигательный аппарат мальчика должен стать намного стабильнее.
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