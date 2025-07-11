Россиян предупредили об опасности почтовых ящиков: мошенники с их помощью воруют наличку

Банк ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники вынуждают жертв оставлять наличные средства в почтовых ящиках. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, преступники действуют под предлогом «защиты сбережений» от якобы угрожающего хищения.
По данным банка, мошенники звонят клиентам, представляясь сотрудниками финансового учреждения или правоохранительных органов. Они убеждают жертв в необходимости срочно «обезопасить» деньги, предлагая положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры. После этого сообщник-курьер похищает оставленные средства.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин пояснил, что это новая вариация классической схемы с якобы «безопасным хранением», которая позволяет обманывать даже осторожных клиентов.
«Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — подчеркнул он.
Прежде KP.RU сообщал, что мошенники привлекают жертв заманчивыми предложениями быстрых денег на маркетплейсе. Для большей убедительности они используют имена известных персон и медийных лиц. Однако вместо обещанного дохода пользователи теряют свои деньги и личные данные, предупреждают в компании.