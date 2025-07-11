Россиян предупредили об опасности почтовых ящиков: мошенники с их помощью воруют наличку

По данным банка, мошенники звонят клиентам, представляясь сотрудниками финансового учреждения или правоохранительных органов. Они убеждают жертв в необходимости срочно «обезопасить» деньги, предлагая положить наличные в собственный почтовый ящик или в ящик для корреспонденции по конкретному адресу с номером квартиры. После этого сообщник-курьер похищает оставленные средства.