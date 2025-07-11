Mash: 6000 солдат ВСУ могут попасть под массированную атаку ВС РФ в районе Покровска

Около шести тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть под массированную атаку ВС РФ в районе Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточняется, что российские бойцы продвигаются на юг в Днепропетровской области. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Mash.