Mash: 6000 солдат ВСУ могут попасть под массированную атаку ВС РФ в районе Покровска

Около шести тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть под массированную атаку ВС РФ в районе Покровска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточняется, что российские бойцы продвигаются на юг в Днепропетровской области. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
В связи со сложившейся обстановкой, ВСУ перебрасывают свои силы, чтобы укрепить оборону. При этом бригады ВС РФ прорывают линию обороны севернее города, а также наносят удар с юго-запада у села Песчаное.
— Как отмечают военные, основные бои идут в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР. Там за сутки уничтожили три ПВД (пункта временной дислокации), а также больше десятка боевой техники врагов, — передает Telegram-канал.
В зарубежных СМИ появилась информация, что у Украины осталось два варианта действий, чтобы избежать полного поражения в конфликте. Так, командование ВСУ может попытаться сократить потери в условиях успешного продвижения российской армии.
Также сообщалось, что армия ВС РФ прибегла к новой тактике в рамках нанесения массированных ударов по объектам на украинской территории. Благодаря тактике, украинские ПВО впустую расходует боеприпасы.