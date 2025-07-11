Сломала ногу у входа в магазин: жительнице Прикамья выплатили компенсацию за травму

Оценив все предоставленные доказательства, суд посчитал, что индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, управляющее пермскими дискаунтерами продуктовой сети, обязаны возместить истице перенесенные боль и страдания. Кроме того, с них был взыскан штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей», так как они не посчитали нужным отреагировать на официальное заявление о некачественной услуге.