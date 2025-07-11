Сломала ногу у входа в магазин: жительнице Прикамья выплатили компенсацию за травму

Жительница Губахи Пермского края получила травму, когда выходила из супермаркета. Коврик у входной двери в торговый зал заскользил по наледи, и в итоге женщина оказалась на полу. В медицинском учреждении, куда гражданку доставил муж, был поставлен диагноз «закрытый перелом лодыжки».
Повреждение конечности повлекло за собой негативные изменения в голеностопном суставе. Из-за стресса, связанного с травмой и дальнейшими осложнениями, у пострадавшей появилась бессонница, тревога за свое здоровье.
Собственник и арендатор нежилого помещения были уведомлены о несчастном случае у входа в магазин, но должного внимания к состоянию пострадавшей не проявили. Без ответа осталась и досудебная претензия, в которой женщина требовала возместить ей вред, понесенный из-за некачественной уборки входной группы. В поисках справедливости пострадавшая обратилась в суд.
Оценив все предоставленные доказательства, суд посчитал, что индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, управляющее пермскими дискаунтерами продуктовой сети, обязаны возместить истице перенесенные боль и страдания. Кроме того, с них был взыскан штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей», так как они не посчитали нужным отреагировать на официальное заявление о некачественной услуге.
Исполнительный документ о солидарном взыскании с должников компенсации в размере 240 тысяч рублей был предъявлен в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Для ускорения темпов возмещения ущерба у компании были арестованы счета в банках. Предупредительной меры оказалось достаточно для исполнения решения суда в полном объеме.