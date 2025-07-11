Индонезия экстрадирует в Россию создателя канала по продаже данных россиян

Индонезийские власти передадут России Александра Зверева, который является создателем Telegram-канала, торговавшего личными данными россиян. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.
По информации ведомства, мужчина обвиняется в получении взяток, организации преступной группы, нарушении неприкосновенности частной жизни и злоупотреблении служебным положением.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Индонезии экстрадируют Александра Зверева для привлечения к уголовной ответственности», — уточняется на сайте ведомства.
Следствие полагает, что в период с января 2018 года по апрель 2021 года Зверев организовал преступную сеть и получал незаконный доход от продажи личных данных граждан России.
Для реализации своей схемы обвиняемый создал Telegram-канал, нашел сообщников, включая сотрудника полиции, и за денежное вознаграждение предоставлял подписчикам канала информацию о частной жизни граждан.
Зверев был заочно заключен под стражу. В марте 2022 года его объявили в международный розыск, а через три месяца задержали на территории Индонезии.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту в Госдеп с требованием предоставить данные о россиянине Васильеве, которого экстрадировали в США из Польши.