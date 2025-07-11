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Главные новости 11 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 июля 2025.

Трамп намерен выделить оружие Киеву и сделать заявление о России

Источник: AP 2024

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов воспользоваться президентскими полномочиями и выделить Украине из запасов США военную помощь на 300 млн долларов. Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot. Также Трамп анонсировал серьезное заявление о России, но не раскрыл его содержание.

Над регионами РФ ликвидировали 155 беспилотников ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Российские средства ПВО отразили массовую атаку украинских дронов. По данным Минобороны, над девятью областями, Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом сбили и нейтрализовали 155 БПЛА. В Липецкой области в результате падения беспилотника произошел пожар на сельхозпредприятии, один человек погиб, еще один получил ранения.

В МИД РФ рассказали о проведении нового раунда переговоров с США

Источник: РИА "Новости"

Очередную встречу между делегациями России и США по вопросам «раздражителей» планируется провести до конца лета 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. На переговорах стороны обсудят темы, которые вызывают напряженность в отношениях между странами.

Стало известно, почему Трамп вводит пошлины против Бразилии

Источник: РИА "Новости"

Решение о введении 50% торговых пошлин в отношении товаров из Бразилии при ввозе в США Дональд Трамп принял после проведения саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Стремление государств объединения исключить доллар из торговых сделок вызвало сильное раздражение американского президента, пишет Politico.

Макрон раскрыл план ЕС по отправке миротворцев на Украину

Источник: AP 2024

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером рассказал журналистам о помощи «коалиции желающих» Киеву. По его словам, миротворцы будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, чтобы помочь ВСУ восстановиться.

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