Главные новости 11 июля 2025 года

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов воспользоваться президентскими полномочиями и выделить Украине из запасов США военную помощь на 300 млн долларов. Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot. Также Трамп анонсировал серьезное заявление о России, но не раскрыл его содержание.