Главные новости 11 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 июля 2025.
Трамп намерен выделить оружие Киеву и сделать заявление о России
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов воспользоваться президентскими полномочиями и выделить Украине из запасов США военную помощь на 300 млн долларов. Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot. Также Трамп анонсировал серьезное заявление о России, но не раскрыл его содержание.
Над регионами РФ ликвидировали 155 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО отразили массовую атаку украинских дронов. По данным Минобороны, над девятью областями, Крымом, акваторией Черного моря и Московским регионом сбили и нейтрализовали 155 БПЛА. В Липецкой области в результате падения беспилотника произошел пожар на сельхозпредприятии, один человек погиб, еще один получил ранения.
В МИД РФ рассказали о проведении нового раунда переговоров с США
Стало известно, почему Трамп вводит пошлины против Бразилии
Решение о введении 50% торговых пошлин в отношении товаров из Бразилии при ввозе в США Дональд Трамп принял после проведения саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Стремление государств объединения исключить доллар из торговых сделок вызвало сильное раздражение американского президента, пишет Politico.
Макрон раскрыл план ЕС по отправке миротворцев на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером рассказал журналистам о помощи «коалиции желающих» Киеву. По его словам, миротворцы будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины, чтобы помочь ВСУ восстановиться.