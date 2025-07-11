В Подмосковье задержали пенсионера, расчленившего знакомую на 20 частей

Убийство произошло в конце мая, когда 67-летняя Светлана приехала в гости к своему приятелю Сергею. В ходе возникшего между знакомыми конфликта мужчина ударил женщину в затылок, что привело к её гибели. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело жертвы на 20 частей, упаковал их в пакеты и контейнеры, после чего выбросил останки в мусорные баки, расположенные в разных дворах.